POL-OL: Zeugenaufruf

Oldenburg (ots) - Am Freitag dem 20.01.17, gegen 14:40 Uhr, befährt eine 16 jährige Radfahrerin in Bad Zwischenahn die Mühlenstraße in Richtung Edewecht. Etwa in Höhe der Änderungsschneiderei wird sie von einem großen grünen Geländewagen überholt, der sie mit dem Außenspiegel am Arm touchiert. Der Verursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen grünen Jeep Grand Cherokee mit WST Kennzeichen gehandelt haben. Dieses Fahrzeug entfernte sich nach dem Unfall weiter auf der Mühlenstraße und bog dann nach rechts in den Diekweg ab. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn (04403-9270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell