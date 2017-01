POL-OL: ++Verkehrsunfall mit anschließender Flucht++

Oldenburg (ots) - Am Sonntag, dem 22.Januar 2017, kam es gegen 21.15 Uhr in Westerstede in der Max-Eyth-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr demzufolge gegen einen am rechten Fahrbahnrand parkend abgestellten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der parkende Pkw ca. 8m nach vorne geschoben.Der entstandene Schaden liegt bei ca. 8000,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. zum flüchtenden Pkw geben können, werden gebeten die Polizei in Westerstede zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell