POL-OL: Warnung vor angebl. Anrufer der Kripo

Oldenburg (ots) - Am 22.01.2017 erhielten mehrere Bürger aus der Gemeinde Bad Zwischenahn einen Anruf, bei dem sich der Anrufer mit Namen und dem Hinweis Kripo oder Kriminalpolizei meldet. Angeblich habe man eine Einbrecherbande verhaftet und im Auto der Täter Namen und Anschrift der nun Angerufenen gefunden. Der Anrufer versucht die Gesprächspartner über Wertgegenstände im Haus auszufragen. Als Rufnummer des Anrufers wurde jeweils die Nummer 04403/110 übermittelt. Über die Notrufnummer 110 führt die Polizei grundsätzlich keine ausgehenden Gespräche, die Leitung ist für eingehende Notrufe reserviert! Vielmehr handelt es sich hier um ein sog. "Call ID Spoofing". Bei dieser Methode unterdrückt der Anrufer seine Originalrufnummer und tauscht diese durch eine beliebige Nummer aus. Im Falle eines solchen Anrufs wird davor gewarnt, Angaben über Wertgegenstände oder sonstige Lebensumstände zu machen. Der Hinweis "ich rufe sie zurück" führt in der Regel zum sofortigen Abbruch des Gesprächs. Bei Zweifel an der Echtheit eines Anrufs von der Polizei sollte sicherheitshalber vor Beantwortuing von irgendwelchen Frage Rücksprache mit der Dienststelle des Anrufers genhalten werden.

Diebstähle o.ä., die in Zusammenhang mit den ominösen Anrufen stehen, wurden bislang nicht gemeldet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell