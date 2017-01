POL-OL: ++ Bad Zwischenahn - Bargeld bei einem Wohnungseinbruch gestohlen ++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2017, in der Zeit von 15.00 bis 18.10 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Bad Zwischenahn, Dresdener Straße. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen. Anschließend begaben sich der/die Täter in das Gebäude, durchsuchten die Räume und Behältnisse und entwendeten letztlich einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

