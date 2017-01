POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit Flucht, Zeugenaufruf ++

Oldenburg (ots) - ++ Am Donnerstag, den 19.01.2017, gegen 09.30 Uhr, kam es auf der Autobahn 28 in Richtung Leer, in Höhe der Anschlussstelle OL-Eversten zu einem Verkehrsunfall.

Ein 59-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck befuhr mit seinem schwarzen PKW Ford Cougar den Überholfahrstreifen. Rechts neben ihm, auf dem Hauptfahrstreifen, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem grauen PKW Ford Focus (Kombi).

An der Anschlussstelle OL-Eversten wollte ein Transporter auf die Autobahn auffahren. Daher wechselte der Fahrer des Ford Focus vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen, vmtl. um dem Transporter Platz zu machen. Hierbei übersah der Fahrer den links neben ihm fahrenden Ford Cougar, dessen Fahrer wiederum nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und dann mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Am PKW und an den Schutzplanken entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Der Fahrer des grauen Ford Focus Kombi entfernte sich vom Unfallort.

Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402/9330 bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden. ++

