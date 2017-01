POL-OL: 26215 Wiefelstede; Gristeder Straße Verkehrsunfallflucht; 16.01.17: 13.30 Uhr

Oldenburg (ots) - Zeugenaufruf für folgende Verkehrunfallflucht:

Am 16.01.2017, gegen 13.30 Uhr befuhr ein 61jähriger Oldenburger mit seinem Pkw die Gristeder Straße in Richtung Wiefelstede. Im Bereich zwischen den Gristeder Büschen und Wiefelstede kommt ihm ein heller Lkw(7,5t) entgegen. Im Begegnungsverkehr kommt es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Lkw setzt seine Fahrt in Richtung Gristede fort. Der 61jährige wendete und versuchte den Lkw einzuholen, dies gelang jedoch nicht und der Lkw setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Behrens, PHK und Leiter Polizeistation

