POL-OL: +++ Unbekannter schlägt Rentnerin +++

Oldenburg (ots) - In einem Wohnhaus an der Florianstraße ist am Sonntagabend eine 80-jährige Frau von einem unbekannten Täter geschlagen worden.

Gegen 21.30 Uhr hatten zunächst zwei Männer an der Tür des Hauses geklingelt. Als die Rentnerin die Tür öffnete, stieß einer der Unbekannten sie in den Hausflur zurück und schlug ihr mehrfach ins Gesicht. Die ebenfalls im Haus wohnende Enkelin der 80-Jährigen hörte die Hilferufe der Frau. Als die 20-Jährige den Hausflur betrat, ließ der Täter von der Rentnerin ab. Beide Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Laut Aussage der Zeugin soll es sich um dunkel gekleidete Männer gehandelt haben.

Die Hintergründe der Tat konnten bislang nicht abschließend geklärt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

(62713)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell