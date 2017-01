POL-OL: +++ 18-Jähriger nach Messerangriff vorläufig festgenommen +++

Oldenburg (ots) - Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nach einem Messerangriff konnte in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Der Oldenburger steht im Verdacht, einen 21-Jährigen kurz zuvor im Bereich des Oldenburger Hauptbahnhofs mit einem Messer am Rücken verletzt zu haben.

Der 21-Jährige hatte gegen 0.30 Uhr mit einer stark blutenden Stichverletzung die Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof aufgesucht. Dort schilderte er, dass ihm kurz zuvor vor dem Bahnhofsgebäude von einer ihm nicht bekannten Person nach einem Streit ein Messer in den Rücken gestoßen worden sei.

Während der Verletzte zur Behandlung in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert wurden, konnten die Beamten im Bahnhofsgebäude Zeugen ermitteln, die zuvor eine Gruppe von drei Männern und einer Frau im Bahnhofsgebäude gesehen hatten.

Wenige Minuten später traf eine Streifenwagenbesatzung in der Langen Straße eine Gruppe an, auf die die Beschreibung der Zeugen passte. Bei einem der drei Männer fanden die Beamten bei der Durchsuchung ein Messer, welches der 18-jährige in seinem Schuh versteckt hatte. Gegen den Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erlassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Opfer der Tat wurde bei dem Angriff lediglich leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell