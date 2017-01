POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 29 (Zeugenaufruf) ++

Oldenburg (ots) - ++ Verkehrsunfallflucht auf der A 29 (Zeugenaufruf) ++

Am Freitag, 13.01.2017, gegen 11:08 Uhr, kam es auf der A 29, im Autobahnkreuz Wilhelmshaven, Richtungsfahrbahn Osnabrück, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein bislang unbekannter/unbekannte Fahrzeugführer/-in geriet mit seinem/ihrem Pkw Mercedes oder BMW auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Dadurch musste ein nachfolgender 26jähriger Mindener mit seinem Pkw Opel Insignia so stark abbremsen und ausweichen, dass er zunächst in die Mittelschutzplanke geriet, quer über die Fahrbahn in die Außenschutzplanke geschleudert wurde und anschließend wieder zurück in der Mittelschutzplanke zum Stehen kam. Kurz hierauf fuhr ein 47jähriger Friesländer mit seinem Pkw Hyundai in den verunfallten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Geschätzter Gesamtschaden ca. 20.000,- Euro. Der Verursacher des Unfalls, der Mercedes oder BMW, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen des Unfallherganges möchten sich bei der hiesigen Autobahnpolizei Oldenburg melden. Tel.: 04402/9330

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell