POL-OL: +++Verkehrsunfallflucht in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg (ots) - Am Sonntag, den 15.01.2017, kommt es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Verbrauchermarktes (Reihdamm 10, 26160 Bad Zwischenahn). Ein auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellter Pkw wird hierbei an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernt sich ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/92700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell