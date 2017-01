POL-OL: ++Einbruchdiebstähle++ ++Verkehrsgeschehen/Unfälle++

Oldenburg (ots) - ++Einbruchdiebstähle++ Am Freitag, zwischen 17.45 Uhr bis 20.30 Uhr, wurde in Oldenburg, Hackenweg, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten einen Laptop sowie ein Spielkonsole.

In der Zeit von Freitag, 10.00 Uhr bis Samstag, 20.00 Uhr wurde in Edewecht, Baumschulenweg, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Über das Diebesgut können derzeit noch keine Angaben getätigt werden.

++Verkehrsgeschehen/Unfälle++ Im Oldenburger Stadtgebiet ereigneten sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse lediglich wenige Verkehrsunfälle. Auf der Jägerstraße verlor ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt dem ev. Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug und dem Baum entstand Sachschaden.

