POL-OL: +++ Pkw-Aufbrecher im Stadtgebiet unterwegs +++

Oldenburg (ots) - Am Montag haben unbekannte Autoaufbrecher im Stadtgebiet ihr Unwesen getrieben. Bislang wurden der Polizei fünf Fälle gemeldet, die sich zwischen 15 und 21 Uhr ereignet hatten. In allen Fällen hatten die Täter die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen.

Am Kreyenhof waren ein Opel Corsa sowie ein Suzuki das Ziel der Autoaufbrecher. Von Beifahrersitz des Opel entwendeten sie ein iPad; bei dem Suzuki blieb es beim Versuch. In der Straße Am Stadthafen entwendeten die Diebe aus einem VW Passat ein Ladekabel. Ein Navigationsgerät sowie mehrere CDs waren die Beute bei dem Aufbruch eines Seat, der an der August-Hanken-Straße abgestellt war. Aus einem Mini an der Donnerschweer Straße entwendeten die Unbekannten lediglich das Bordbuch des Pkw, welches im Handschuhfach abgelegt war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(37087, 37123, 37128, 37167, 37193)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell