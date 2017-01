POL-OL: PKW-Fahrer verstirbt bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Edewecht

Oldenburg (ots) - Am 09.01.2017 befährt ein 21-jähriger Mann mit einem PKW die Osterschepser Str. in Richtung Edewecht. Aus bislang unbekannter Ursache gerät der PKW zwischen Osterscheps und Edewecht auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und prallt frontal mit dem entgegenkommenden PKW eines 51-jährigen Mannes zusammen. Dieser verstirbt noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Unfallverursacher erleidet schwere Verletzungen, sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wird leicht verletzt. Die Osterschepser Str. musste bis 22:00 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell