POL-OL: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Oldenburg (ots) - Am 08.01.2017 befährt eine 20-jährige PKW-Fahrerin gegen 17:50 Uhr die Landesstraße 815 von Westerstede in Richtung Bad Zwischenahn. In Höhe der ehemaligen Gaststätte Rotbuche will sie nach links in Richtung Willbroksmoor abbiegen. Dabei übersieht sie einen entgegenkommenden PKW. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge wobei die Verursacherin, ihr Beifahrer sowie die Fahrerin des zweiten PKW leicht verletzt werden.

