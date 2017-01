POL-OL: Zeugen gesucht

Oldenburg (ots) - Am Freitag, 06.01.17, in der Zeit zwischen 11:00 - 11:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Fa. REWE in Bad Zwischenahn, Langenhof ein parkender weißer PKW Opel Insignia beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem beschädigten PKW entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn (04403-9270) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell