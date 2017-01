POL-OL: ++Tageswohnungseinbruch++

Oldenburg (ots) - Bereits am Mittwoch, 04.01.2017, in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr, haben unbekannte Täter einen Einbruch in ein Zweifamilienhaus in Westerstede, Lüttje Moorpadd, verübt. Nachdem ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt worden war, durchsuchte(n) der/die Täter sämtliche Zimmer und Schränke in der Wohnung im Erdgeschoss. Auch die Wohnung im Obergeschoss wurde von dem Täter/ den Tätern heimgesucht. Auch hier wurden alle Schränke durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen entkam der/ entkamen die Täter ohne Beute. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Westerstede (Tel.: 04488/833-0) zu melden.

