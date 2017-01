POL-OL: +++ Einbrecher sind auf Bargeld und Schmuck aus +++

Oldenburg (ots) - Bei einem Einbruch am Drohnenweg erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 11.30 und 21 Uhr Bargeld in Höhe von über 1000 Euro. Die Einbrecher hatten zuvor ein Schlafzimmerfenster aufgehebelt und einen Raum nach Wertsachen durchwühlt.

Ebenfalls am Mittwoch (Tatzeit zwischen 7 und 21 Uhr) stiegen Unbekannte über ein aufgehebeltes Küchenfenster in eine Wohnung am Großen Kohlenweg ein. Sie entwendeten einen Flachbildfernseher sowie mehrere Uhren und Schmuck im Wert von insgesamt über 2000 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Brandsweg: hier hatte ein Täter zwischen 11 und 18.30 Uhr die Scheibe der Terrassentür einer Wohnung eingeschlagen und auf dem Wohnzimmertisch liegendes Bargeld entwendet. Der hier entstandene Schaden liegt bei mehreren Hundert Euro.

Hinweise unter Telefon 790-4115.

(17835, 17832, 17567)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell