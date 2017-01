POL-OL: ++Nach Wohnungseinbrüchen Haftbefehl gegen 27-jährigen Tatverdächtigen erlassen++

Oldenburg (ots) - Am Morgen des 03.01.2017 wurde ein 27 Jahre alter Mann in der Wohnung seiner Tante in Bad Zwischenahn/Rostrup durch Fahndungskräfte der Oldenburger Polizei festgenommen. Das Amtsgericht Westerstede hatte gegen den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er wird verdächtigt, seit Anfang November 2016 drei Wohnungseinbrüche und einen versuchten Diebstahl in einem besonders schweren Fall in den Gemeinden Westerstede und Apen verübt zu haben. Der mutmaßliche Täter hatte es überwiegend auf Bargeld abgesehen, aber auch Gartengeräte soll er an sich genommen haben. Der Beschuldigte wurde nach seiner Vorführung beim Amtsrichter in Westerstede in die JVA Oldenburg gebracht.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell