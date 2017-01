POL-OL: +++ Einbrecher in Bloherfelde unterwegs +++

Oldenburg (ots) - Am Dienstag zwischen 6.30 und 19 Uhr stieg ein bislang unbekannter Einbrecher in mehrere Einfamilienhäuser in Bloherfelde ein.

In einem Fall hatte der Täter die Außentür zur Küche eines Hauses am Bremersweg aufgehebelt und das Haus durchsucht. Er entwendete Münzen sowie einen Computer. Bei einem weiteren Einfamilienhaus in der Nachbarschaft stieg der Unbekannte durch ein Fenster in den Hauswirtschaftsraum ein. Auch in diesem Fall wurde das gesamte Haus durchwühlt. Der Dieb entwendete Schmuck, Taschen sowie eine Armbanduhr.

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Bunje-Straße war ebenfalls das Ziel eines Einbrechers. Zunächst hatte der Täter ein Wohnzimmerfenster aufgehebelt, um dann mit einem aufgefundenen Schlüssel von innen die Wohnungstür abzuschließen. Aus Schlaf- und Wohnzimmer der Wohnung ließ er dann einen Computer sowie Schmuck mitgehen.

Der insgesamt entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 790-4115 entgegen.

