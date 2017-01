POL-OL: 26180 Rastede; Oldenburger Straße; Ortsmitte; Sachbeschädigung an Schaufensterscheiben eines Schreibwarengeschäftes

Oldenburg (ots) - Vom Silvesternachmittag bis zum Neujahrsnachmittag wurden zwei Schaufensterscheiben eines Schreibwarengeschäftes in der Ortsmitte Rastedes beschädigt. Es befinden sich kreisrunde Einschläge an der Thermopanescheibe, die äußere Scheibe wurde dabei durchschlagen. Am Tatort konnten keine Gegenstände aufgefunden werden, die ursächlich gewesen sein könnten.Der Schaden an der Verglasung beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede in Verbindung zu setzen (Tel.: 04402/ 92440).

Behrens, PHK und Leiter Polizeistation

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell