POL-OL: ++ Rastede - Einbruch in Einfamilienhaus in der Wilhelm-Behrens-Straße ++

Oldenburg (ots) - Bei einem Einfamilienhaus in Rastede, Wilhelm-Behrens-Straße, wurde an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster gewaltsam geöffnet und anschließend das Haus betreten. Die Räumlichkeiten und Behältnisse wurden durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, kann nicht gesagt werden, da die Geschädigten nicht vor Ort waren. Der Einbruch erfolgte in der Zeit von Freitag, 30.12.2016, 12.00 Uhr, bis Montag, 02.01.2017, 09.10 Uhr.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

