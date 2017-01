POL-OL: ++ Bei Einbruch Schmuck und Münzen entwendet ++

Oldenburg (ots) - Nach dem Jahreswechsel wurden der Polizei zwei weitere Einbrüche gemeldet, die sich im Stadtgebiet ereignet hatten.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes (Tatzeit zwischen Donnerstag, 10.30, und Sonntag, 14.15 Uhr) versuchte ein Unbekannter zunächst, zwei Fenster zu einem Einfamilienhaus an der Straße "Heidplacken" aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, warf er mit einem schweren Gegenstand ein Wohnzimmerfenster ein und gelangte so ins Haus. Der Täter durchsuchte sämtliche Räume des Hauses und flüchtete anschließend mit Schmuck, Münzen sowie einer Uhr im Gesamtwert von über 1000 Euro.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Grünberger Straße ein. Dazu hebelte er ein Badezimmerfenster auf und kletterte ins Haus. Er durchsuchte alle Räume des Hauses und brach zwei Büroschränke auf. Aus einer Geldkassete in einem der Schränke entnahm er Bargeld in Höhe von über 100 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.

(201700002874, 201700004918)

