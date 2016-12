POL-OL: +++ Raubüberfall auf Tankstelle in Westerstede: Täter festgenommen +++

Oldenburg (ots) - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Langen Straße in Westerstede (Tatzeit Donnerstag gegen 21:48 Uhr) konnten die beiden mutmaßlichen Täter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Dabei handelt es sich um zwei wohnungslose Männer im Alter von 35 und 38 Jahren. Die Tatverdächtigen betraten unmaskiert die Tankstelle. Von der 37 Jahre alten Mitarbeiterin forderten sie unter Vorhalt eines ca. 30 cm langen Küchenmessers Bargeld. Das Opfer händigte ihnen daraufhin die Tageseinnahmen - mehrere hundert Euro Bargeld - aus der Kasse aus. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Diensthundführerinnen die Beschuldigten kurz nach der Tat in Tatortnähe festnehmen. Die Männer hatten die Beute und das Tatmesser noch bei sich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter am Freitag für beide Beschuldigte Haftbefehl.

