POL-OL: ++ Einbrüche im Stadtteil Eversten ++

Oldenburg (ots) - Der Polizei wurden gestern mehrere Einbrüche gemeldet, die sich im Stadtteil Eversten ereigneten:

Am Donnerstag in der Zeit von 8 bis 23 Uhr hebelte ein Unbekannter das Wohnzimmerfenster zu einem Reihenhaus in der Merzdorfstraße auf. Im Haus durchsuchte der Täter in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck als Beute suchte er anschließend das Weite.

Ebenfalls am Donnerstag (Tatzeit zwischen 7.30 und 18 Uhr) brach ein Täter das Badezimmerfenster einer Erdgeschosswohnung am Brandsweg auf. Der Unbekannte entwendete aus einem Sparschwein 10 Euro.

Zwischen 12 und 19.40 Uhr war ein Einfamilienhaus am Lerigauweg das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte hatte zunächst versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als ihm dies nicht gelang, hebelte er eine Schuppentür auf, suchte sich dort einen Spaten und versuchte damit erneut vergeblich, die Terrassentür aufzubrechen. Schließlich schlug der Täter die Scheibe ein und stieg ins Haus. Er flüchtete mit Bargeld, einem Computer, Smartphones und Schmuck im Wert von über 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.

