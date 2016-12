POL-OL: ++ Leichtverletzte bei Verkehrsunfall am Borchersweg ++

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag ereignete sich gegen 10 Uhr am Borchersweg ein Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte leicht verletzt worden sind.

Ein 67-jähriger Fahrer eines Peugeot war auf dem Sprungweg in Richtung Borchersweg unterwegs. In Höhe der Kreuzung übersah er den Seat einer stadteinwärts auf dem Borchersweg fahrenden 32-Jährigen aus Hatten. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Fahzeugführer sowie die Beifahrerin des Peugeot wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

