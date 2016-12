POL-OL: Einbruch in Bäckereizentrale in 26180 Rastede

Oldenburg (ots) - In der Nacht zum 25.12.2016 drangen unbekannte Täter nach Aufbrechen eines Fensters in den Bürotrakt einer Bäckereizentrale in Rastede, An der Brücke, ein. Im Gebäude wurden offensichtlich sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Zielrichtung war offensichtlich Bargeld. Nach ersten Feststellungen dürfte nur ein geringer Bargeldbetrag erbeutet worden sein. Das Gebäude wurde durch ein von innen geöffnetes Fenster vermutlich wieder verlassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, 04403/927-0, in Verbindung zu setzen.

