POL-OL: +++ Zeuge verhindert spektakulären Geschäftseinbruch +++

Oldenburg (ots) - Ein 23-jähriger Mitarbeiter einer Firma am Pophankenweg hat in der vergangenen Nacht vermutlich einen spektakulären Einbruch in ein benachbartes Geschäft verhindert.

Der Edewechter hatte gegen 2 Uhr die Büroräume seiner Arbeitsstelle aufgesucht, um für einen Kollegen eine Nachricht zu hinterlassen. Dabei sei ihm auf der Rückseite eines ebenfalls am Pophankenweg gelegenen Geschäfts eine Leiter aufgefallen, die an der Außenfassade des Gebäudes lehnte. Zudem habe der Zeuge zwei Rucksäcke bemerkt, die am Fuß der Leiter auf dem Boden lagen.

Von seinem Büro im Nachbargebäude aus alarmierte der 23-Jährige die Polizei, die das Gebäude zunächst umstellte. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten das Gelände jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wieder verlassen. Die Polizei vermutet, dass sie in dem Moment flüchteten, als sich der 23-Jährige dem Gebäude näherte.

Die Ermittlungen ergaben, dass bereits ein Lüftungsschacht auf dem Dach des Gebäudes aufgebrochen war; die Täter hatten das Geschäft jedoch nicht betreten. In den zurückgelassenen Rucksäcken fand die Polizei umfangreiches Einbruchswerkzeug.

Weitere Zeugen, die zur Tatzeit am Pophankenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell