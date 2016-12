POL-OL: ++Pkw fährt Fußgänger in Apen an und flüchtet++Erheblicher Sachschaden durch flüchtigen Pkw-Führer in Ocholt++

Bild 1 (Zur Verkehrsunfallflucht in Ocholt) Bild-Infos Download

Oldenburg (ots) - ++Pkw fährt Fußgänger in Apen an und flüchtet++

Am 27.12.2016 gegen 05:21 Uhr wurde in der Gemeinde Apen im Ortsteil Tange ein Fußgänger von einem Pkw angefahren. Der 17-Jährige wurde auf der L 829 in Bucksande von dem Fahrzeug erfasst, welches im Anschluss in Richtung Barßel flüchtete. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln, dem vermutlich der rechte Außenspiegel fehlt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Der Verletzte wurde stationär in der Ammerlandklinik aufgenommen, Untersuchungen zur Schwere der Verletzungen dauern noch an, Lebensgefahr ist derzeit noch nicht auszuschließen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter 04488-8330 zu melden.

++Erheblicher Sachschaden durch flüchtigen Pkw-Führer in Ocholt++

Eine Spur der Verwüstung hinterließ am Bahnhof Westerstede-Ocholt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (siehe Bild 1). Zeugen hatten am 27.12.2016 gegen 06:04 Uhr beobachtet, wie der mit zwei Personen besetzte Pkw über mehrere Verkehrsschilder und gegen einen dort geparkten Pkw fuhr. Nach kurzer Zeit flüchtete der Pkw vom ersten Unfallort.

Auf der Flucht kollidierte er in Gießelhorst leicht mit einem entgegenkommenden LKW. Der LKW blieb fahrbereit, der LKW-Fahrer unverletzt.

Das beschädigte Fahrzeug wurde schließlich im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in der Nähe der Oldenburger Halteranschrift abgeparkt aufgefunden. Eine Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Antreffen eines Tatverdächtigen. Im Anschluss wurde der Pkw sichergestellt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter 04488-8330 zu melden.

