POL-OL: Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwischenahn-Rostrup

Oldenburg (ots) - Am Donnerstag, den 22.12.16, kam es in Bad Zwischenahner Ortsteil Rostrup in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Edelweißweg. Unbekannte Täter drangen nach Einschlagen einer Scheibe in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld in geringer Menge. Anhand vorgefundener Blutspuren dürfte sich der Täter beim Einstieg verletzt haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/927-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell