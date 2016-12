POL-OL: ++ Bad Zwischenahn - Büroeinbrüche in der Industriestraße in Kayhauserfeld - Akten, Schlüssel und Bargeld aus einem Tresor entwendet ++

Oldenburg (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 21.12.2016 (17.45 - 07.50 Uhr) kam es zu einem Einbruch in das Bürogebäude einer Grundstücksverwaltungsgesellschaft in Bad Zwischenahn, OT Kayhauserfeld, Industriestraße. Nach Aufbrechen eines Fensters gelangten der/die Täter in den Konferenzraum der Firma und von dort aus in weitere Büroräume. Ein vorgefundener Tresor wurde aufgehebelt. Die darin befindlichen Akten, Schlüssel und das Bargeld wurden gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt einige tausend Euro.

Gegen 13.00 Uhr wurde der Polizei Bad Zwischenahn ein weiterer Einbruch gemeldet. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein zum Teil leerstehendes Firmengebäude, gegenüber der Grundstücksverwaltungsgesellschaft. Dort wurde in der Zeit vom 19.12.2016, 15.00 Uhr, bis 21.12.2016, 13.00 Uhr, eine Seiteneingangstür gewaltsam geöffnet und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Wahrscheinlich ist nichts gestohlen worden.

Zeugen, die verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge gesehen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn in Verbindung zu setzen.

