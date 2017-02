POL-DH: --- Unfall mit 4 Fahrzeugen in Weyhe - Kennzeichendiebstahl und Tankbetrug in Sulingen - Die Polizei warnt vor Scheckbetrügern

Diepholz (ots) - Bassum - Unfall

Am Mittwoch, 01.02.17 um 15:30 Uhr, bog ein 83-jähriger Daimler-Fahrer in Bassum im Ortsteil Osterbinde von der Osterbinder Straße nach links auf die Bundesstraße 51 ein. Dabei übersah er, aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen 23-jährigen, bevorrechtigten VW-Fahrer und es kam im Einmündungsbereich zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Schadenshöhe: ca. 4.000 Euro.

Syke - Unfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, 01.02.17, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 02.02.17, 20:00 Uhr, kam es in Syke in der Waldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses wurde ein dort abgestellter schwarzer Nissan Micra durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Danach verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel: 04242/9690, in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Kennzeichendiebstahl und versuchter Kennzeichendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am letzten Mittwoch gegen 19.50 Uhr die an einem im Carport Im Querlande am Pkw angebrachten Kennzeichen DH- EN 58.

Gegen 19.55 Uhr tankte in der Friedrich-Tietjen-Straße ein schwarzer Audi und entfernte sich danach, ohne zu bezahlen. Nach Mitteilung an die Polizei wurde festgestellt, dass die an dem Pkw Audi angebrachten Kennzeichen DH-EN 58, die zuvor entwendeten waren.

Weiter versuchten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag offenbar, die beiden an einem auf dem Stellplatz eines Mehrparteienhauses in der von-Kleist-Straße abgestellten Pkw Daimler angebrachten Kennzeichen zu entwenden. Das vordere Kennzeichen wurde aus der Halterung herausgebrochen und neben das Fahrzeug gelegt, die hintere Kennzeichenhalterung wurde ebenfalls beschädigt, das Kennzeichen befand sich jedoch noch in der Halterung. Es sieht so aus, als ob die Täter gestört wurden und daher die Kennzeichen nicht mitnahmen.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich in beiden Fällen um die selben Täter handelt, zumal die Tatorte bzgl. der Kennzeichen nicht weit voneinander entfernt liegen.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, in Verbindung zu setzen.

Weyhe - Kind verletzt

Ein 12-jähriges Mädchen wurde am gestrigen Donnerstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 92-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Pkw vom Grundstück einer Firma an die Seckenhauser Straße herangefahren. Hierbei übersah er die auf dem Radweg an der Seckenhauser Straße fahrende 12-Jährige und touchierte sie. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Weyhe - 4 Pkw an Unfall beteiligt

Gleich vier beteiligte Fahrzeuge, eine verletzte Person und reichlich Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalles auf der Hauptstraße (Bahnüberführung) zwischen Kirchweyhe und Leeste. Ausgelöst hat den Unfall um 10.55 Uhr eine 58-jährige Pkw-Fahrerin, als sie auf das vor ihr haltende Fahrzeug auffuhr. Wie bei einer Kettenreaktion wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Ein Moment war sie unaufmerksam, das reichte um einen Unfall zu verursachen. Der gesamte Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr am gestrigen Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Bremer Weg ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Hausinnere. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und verschwanden unerkannt wieder vom Tatort. Ob etwas entwendet wurde stand zur Aufnahmezeit noch nicht fest.

Diepholz - Polizei warnt vor Scheckbetrug

Gefälschte Schecks, zumeist aus dem Ausland, beschäftigen zunehmend die Ermittler der Polizei. Mit gefälschten Schecks wird versucht ahnungslose Bürger zu betrügen.

In einem konkreten Fall, bei dem es um den Verkauf eines Mähdreschers ging, sollte ein Diepholzer Bürger um 7.040 Euro erleichtert werden.

Die Täter melden sich zunächst als mögliche Käufer eines inserierten Fahrzeuges oder Gegenstandes. Zur Bezahlung übersendet der Käufer meist einen ausländischen Scheck der immer über eine höhere Summe als der vereinbarte Kaufpreis ausgestellt ist. Die Käufer bitten den Verkäufer dann, den Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und dem Scheck, über ein Bargeld-Transfer Service (z.B. Western Union) oder per Überweisung in das Ausland zu transferieren. Kommt der Verkäufer dem nach, wird der Scheck bei der Bank zunächst auch gut geschrieben. Dies geschieht aber nur unter Vorbehalt. Der Betrag kann innerhalb von 180 Tagen vom Gutschriftkonto zurück gebucht werden. Dies hat zur Folge, dass die eigene Bank den gutgeschriebenen Betrag wieder zurückbucht und der Verkäufer auf der bereits überwiesenen Differenz sitzenbleibt. Die Auszahlung der angeblichen Differenzbeträge sind dann nicht mehr rückgängig zu machen.

Die Polizei warnt vor solchen Versuchen und gibt folgende Hinweise:

Akzeptieren Sie bei den von Ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen nur Vorauszahlungen, die nicht widerrufen werden können.

Überweisen Sie niemals Geld ins Ausland oder aber mit dem Bargeldtransferdienst "Western Union" an Personen, die Sie nicht kennen.

