POL-DH: +++ Leeste - Zusammenstoß und Unfallflucht +++Kirchweyhe - Diebstahl aus Wohnungen +++Sulingen - Einbruch +++

Diepholz (ots) - +++ Twistringen - Zeugen gesucht - Sachbeschädigung an PKW +++

In der Zeit von Montag, 30.01.17, 22:00 Uhr - Mittwoch, 01.02.17, 05:30 Uhr wurde in Twistringen in der Straße "Grüner Weg" ein schwarzer VW Golf durch einen unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Auffahrt eines Wohnhauses und weist nun erhebliche Lackbeschädigungen im vorderen rechten Bereich und an der Beifahrertür auf. Der Täter benutzte einen spitzen Gegenstand und verursachte damit Beschädigungen, die teilweise bis auf das Blech zeigen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden von der Polizei Twistringen unter Tel: 04243/942420 entgegen genommen. Schadenshöhe: ca. 500 Euro

+++ Bassum - Verkehrsunfälle mit verletzten Personen +++

Am Mittwoch, 01.02.17 um 07:50 Uhr befuhr eine 54-jährige VW Caddy-Fahrerin(Bassum) in Bassum-Bramstedt die Straße "Am Sportplatz". An der Einmündung zur Bassumer Straße bog sie nach links in Rtg. Bassum ab und übersah dabei einen 42-jährigen, bevorrechtigten E-Bike-Fahrer(Bassum), der den Radweg in Rtg. Syke befuhr. Es kam zur Kollision, der Radler stürzte und verletzte sich dabei. Vorsorglich wurde er in ein Bremer Klinikum verbracht. Das E-Bike wurde beschädigt, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Am Mittwoch, 01.02.17 um 07:11 Uhr bog eine 34-jährige Audi-Fahrerin(Syke) vom "Hachedamm" nach rechts auf die B6 ab und übersah dabei den von links kommenden, auf dem Fuß-Radweg fahrenden 60-jährigen Radfahrer(Syke). Es kam zur Kollision, bei der der Radler sich leicht verletzte. Nach der Erstversorgung wurde er einem Bremer Klinikum zugeführt. Sachschaden: circa 350 Euro

Am Mittwoch, 01.02.17 um 19:00 Uhr kam es in Bassum, OT: Stühren, Straße "Klein Hollwedel" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Volvo-Fahrer(Bassum) kam auf gerader Strecke, vermutlich aufgrund Alkoholkonsums, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dann frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der Unfallverursacher erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Bremer Klinikum. Der im Kofferraum befindliche Hund wurde durch einen Tierarzt versorgt und auch von ihm mitgenommen. Die Feuerwehren Bassum und Dimhausen streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Führerschein des Volvo-Fahrers wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schadenshöhe: circa 10.500 Euro

+++ Sulingen - Einbruch +++

In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Täter in der Langen Straße in einen an einem Geschäftshaus angebrachten Hausbriefkasten auf. Ob aus dem Briefkasten etwas entwendet wurde, steht nicht eindeutig fest, es wird jedoch nicht angenommen.

+++ Kirchweyhe - Diebstahl aus Wohnungen +++

Im privaten Wohnbereich einer Gastätte in der Alten Hauptstraße in Kirchweyhe kam es in der Zeit von Mittwoch , 13:00 Uhr bis Donnerstag, 00:05 Uhr zu einem Diebstahl einer Geldkassette und diversen Schmuckgegenständen. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Wohnung und entwendete die Kassette und diversen Schmuck aus einer Kommode. Es entstand ein Schaden n Höhe von 8.000,- Euro

+++ Leeste - Zusammenstoß und Unfallflucht +++

Eine Unfallflucht ereignete sich in Leeste, Am Busbahnhof. Am Mittwoch zwischen 17:20 und 18:20 Uhr fuhr ein 51-jähriger Weyher mit einem VW rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen einen parkenden Pkw, einen Daimler. Anschließend entfernte sich der VW-Fahrer vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Halter des VW ermittelt werden. 1.800,- Euro sind an Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell