POL-DH: +++ Diepholz - Täter ermittelt +++ Syke/Barrien - Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen und Sachschäden +++ Weyhe/Erichshof - Unfall mit Fahrradfahrer +++

Diepholz (ots) - +++ Stuhr/Varrel - Einbruch in Gärtnerei +++

Zu einem Einbruch in einer Gärtnerin in der Varreler Landstraße kam es in der Zeit von Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr. Ein unbekannter Täter drang in die Gärtnerei ein und brach einen Kaffeeautomaten gewaltsam auf. Aus dem Automaten wurde Kleingeld. Danach begab er sich die Täter zum Kassenbereich und entwendete von dort eine Spendenkasse. Die Polizei konnte Videoaufzeichnungen sichern. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von circa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Weyhe/Erichshof - Unfall mit Fahrradfahrer +++

Zusammenstoß PKW und Fahrrad Ein Unfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin ereignete sich am Dienstag um 17:50 Uhr in Erichshof. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer aus Oyten befuhr mit einem PKW Volvo die Straße "Herrenweide" und bog auf die Syker Straße (B6) ein. Dabei übersah er die von rechts mit dem Fahrrad kommende, vorfahrtberechtigte 51-jährige Weyherin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Fahrradfahrerin leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 150,- Euro. .

+++ Bassum - Zeugen gesucht -Diebstahl aus Handtasche +++

Am Dienstag um 11 Uhr kam es in der Bremer Straße, in einem Einkaufsmarkt zu einem Taschendiebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete einer 80-jährigen Bassumerin während ihres Einkaufs aus der Handtasche die Geldbörse inklusive Bargeld. Die ältere Dame stellte erst an der Kasse fest, dass ihre Umhängetasche offen stand und das Portmonee fehlte. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum unter 04241/802910 in Verbindung zu setzen.

+++ Syke/Barrien - Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen und Sachschäden +++

Am Dienstag um 09:53 Uhr befuhr eine 18-jährige VW Fox-Fahrerin(Syke) die Syker Straße und kam, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte danach mit einem Baum. Die 18-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und nach der Erstversorgung vorsorglich in ein Bremer Klinikum verbracht. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 10.500 Euro.

Am Dienstag um 14:35 Uhr kam es in Syke auf der Nienburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer(Syke) stand an der "rot" weisendenAmpel. Hinter ihm hielt zunächst ein LKW-Fahrer, welcher dann aber unvermittelt anfuhr und gegen das Mofa stieß. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte er sich danach in Fahrtrichtung Bremen. Der 16-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt, am Mofa entstand Sachschaden. Es entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Zeugen zu diesem Unfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter 4242/9690 in Verbindung zu setzen.

+++ Diepholz - Täter ermittelt +++

Zu der Bedrohung, welche sich am Montagabend im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes in der Moorstraße ereignete, hat die Polizei Diepholz einen Beschuldigten ermittelt. Dem 22-jährigen Mann aus Diepholz wird unter anderem vorgeworfen, einen Feuerwehrmann ein Messer vorgehalten zu haben, nachdem dieser ihn daran hindern wollte, in ein Haus zu laufen, in dem Löscharbeiten stattfanden.

