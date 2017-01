POL-DH: +++ Sulingen - Diebstahl einer Handtasche aus Fahrradkorb +++Sulingen - Verkehrsunfall/-flucht +++ Wetschen/ Affinghausen - Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Diepholz (ots) - +++ Stuhr - Unfall an der Haferflockenkreuzung ++

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Sonntag gegen 22:50 Uhr. Ein 20-jähriger Bmw-Fahrer (Stuhr) befuhr die Stuhrer Landstraße und beabsichtigte die Haferflockenkreuzung zu queren, um in die Varreler Landstraße zu fahren. Da er sich auf den querenden Verkehr konzentrierte, übersah er einen vor ihm wartenden Toyota und fuhr auf diesen auf. Die 36-jährige Toyotafahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin (Bremen) wurden aufgrund des Unfalls leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

+++ Wetschen/ Affinghausen - Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Die Polizei stellte am Wochenende gleich mehrere Autofahrer fest, welche unter dem Einfluss von Alkohol standen. In Wetschen wurde ein 30-jähriger Golffahrer kontrolliert. Ein, in der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest, ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,76 Promille. Dem 30-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. In Affinghausen wurde ein 18-jähriger Golffahrer dabei erwischt, wie er mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,62 Promille mit seinem Auto am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Da der Betroffene das 21-jährige Lebensjahr noch nicht vollendet hat und sich zudem noch in der Probezeit befand, wird ihm die Verkehrskontrolle teuer zu stehen kommen. Der junge Mann hätte bei Fahrtantritt laut Gesetz kein Alkohol im Blut haben dürfen. Für ihn gilt die Null-Pomille-Grenze.Auch ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Auto untersagt.

+++ Bruchhausen - Vilsen - Diebstahl aus Werkstatt +++

In dem Zeitraum vom 28.01.17, 16 Uhr - 29.01.17, 09:30 Uhr kam es in Bruchhausen-Vilsen in der Straße "Eselsort" zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Unbekannte Täter verschafften sich nach massiver Beschädigung der Eingangstür Zutritt zu dem Raum und entwendeten anschließend einen Akku-Schlagbohrschrauber und ein Baustellenradio der Marke Makita. Es entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro.

++++ Bassum - Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Sonntag um 18:40 Uhr befuhr ein 55-jähriger VW Polo Fahrer(Bassum), mit einer 51-jähriger Beifahrerin die Landesstraße 333 in Richtung Syke. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam der 55-jährige in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, der Polo wurde an der Front beschädigt. Da der 51-Jährige nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Weiterhin stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Sonntag um 16:05 Uhr in Bruchhausen-Vilsen in der Straße "Am Bahnhof" ein 47-jähriger VW Passat-Fahrer(Martfeld) angehalten und kontrolliert. Den Verdacht, dass der Mann unter Alkohol stand, bestätigte ein Atemalkoholtest mit 0,82 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später, um 17:13 Uhr, wurde an der gleichen Örtlichkeit ein 24-jähriger Daimler Chrysler-Fahrer(Bremen) kontrolliert. Körperliche Auffälligkeiten sprachen für einen Drogenkonsum, welchen der Fahrer schließlich auch bestätigte. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++ Sulingen - Verkehrsunfall/-flucht +++

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor - möglicherweise durch nicht ordnungsgemäß gesicherte Ladung - am Freitag gegen 07:30 Uhr in der Nienburger Straße, Höhe Abfahrt Sulingen Ost, einen Reifen mit Stahlfelge. Die Fahrerin eines VW sah das Hindernis zu spät und fuhr darüber, wodurch die Ölwanne Autos aufriss und die Straße entsprechend verunreinigt wurde. Wer Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sulingen in Verbindung zu setzen.

+++ Sulingen - Diebstahl einer Handtasche aus Fahrradkorb +++

Eine 65jährige Sulingerin ließ am Freitag gegen 15:30 Uhr in der Schützenstraße, am Eingangsbereich des E-Center, kurzzeitig ihre Handtasche im Fahrradgepäckkorb zurück, um einen Einkaufswagen zurückzubringen. Diesen kurzen Moment nutzte der unbekannter Täter, um die die Handtasche zu entwenden. In der Handtasche befand sich unter anderem eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

