POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 29.01.2017

--- Fehlanzeige ---

PK Syke

Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Sa., 28.01., 11:40 Uhr bis Sa., 28.01.17, 12:15 Uhr kam es in Syke, Luise-Chevalier-Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkstreifen abgestellter Pkw Renault Megane, Farbe silber, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrertür beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Brand zweier Müllbehälter Am Sa., 28.01.17 um 19:15 brannten in Bruchh.-Vilsen, Zum Holzhof, zwei Müllbehälter (Papiermülltonne und Restmülltonne) aus bislang unbekannter Ursache komplett nieder. Die Müllbehälter befanden sich vor einer Hauswand. Durch den Brand wurde das Mauerwerk leicht beschädigt. Über die Schadenshöhe können z. Zt. noch keine Angaben gemacht werden.

PK Weyhe

1. Trunkenheit im Straßenverkehr Ort: 28816 Stuhr, OT Groß-Mackenstedt, Delmenhorster Straße Zeit: Fr. 27.01.17, 15:55 h SV: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wird bei einem Fahrzeugführer (Pkw, DEL-; m., 44 j.) eine Beeinflussung durch alkoholische Getränke festgestellt. Folgen der AAK von 1,59 Promille sind die Einleitung des Strafverfahren, Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins.

PK Sulingen

1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Ort: 27232 Sulingen, Lange Straße/ Bassumer Straße Zeit: Sa., 28.01.17, 22:40 Uhr Hergang: Ein 27jähriger Mercedes-Fahrer aus Sulingen befährt mit seinem PKW die Bassumer Straße in Richtung Lange Straße. An der Kreuzung beabsichtigt er nach links in Fahrtrichtung Stadtmitte auf die Lange Straße abzubiegen. Hierbei übersieht er den vorfahrtsberechtigten von links kommenden Radfahrer (62 Jahre alt, ebenfalls aus Sulingen). Es kommt zum Zusammenstoß. Der Radfahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss. Er erleidet durch den Unfall schwere Kopfverletzungen und wird dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entsteht kein nennenswerter Schaden.

