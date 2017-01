POL-DH: Zwischenmeldung der PI Diepholz

Diepholz (ots) -

-Fahrlässige Körperletzung im Straßenverkehr i.V.m. Verkehrsunfallflucht-

Zeugenaufruf

Ort: Diepholz, Thüringer Straße 17, Haupteingangsbereich des E-Centers Diepholz

Zeit: 27.01.2017 - 09.40h

Eine 42 jährige Fußgängerin aus Wetschen begab sich zur genannten Tatzeit fußläufig über den Parkplatz des Edeka Verbrauchermarktes in Diepholz. Sie beabsichtigte, das Geschäft über den dortigen Haupteingang zu erreichen.

Kurz davor näherte sich dann ein Pkw von rechts.Vermutlich aus Unachtsamkeit wurde die Fußgängerin von dem Pkw an der rechten Hüfte und am Bein touchiert und wäre fast zu Fall gekommen. Nach einem kurzem Wortwechsel entfernte sich dann die Fahrzeugführerin in unbekannte Richtung, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Die Fußgängerin zog sich bei dem Zusammenprall schmerzhafte Verletzungen zu.

Bei der flüchtigen Fahrzeugführerin soll es sich um eine ältere Dame gehandelt haben. Zum Pkw ist lediglich bekannt, dass es ein älteres Fahrzeug in vermutlich grüner Lackierung war. Weiteres ist nicht bekannt. Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell