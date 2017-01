POL-DH: +++ Leeste - Verkehrsunfall mit Omnibus +++ Diepholz - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++ Diepholz - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++

Diepholz (ots) - +++ Leeste - Verkehrsunfall mit Omnibus +++

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Omnibus kam es gestern gegen 15:15 Uhr auf der Leester Straße. Ein 51-jähriger Omnibusfahrer aus Bruchhausen-Vilsen bog auf die Leester Straße in Fahrtrichtung Alte Poststraße ein. Zeitgleich hielt ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Weyhe auf der Leester Straße auf Höhe der Straße "Irrgarten". Beim Überholen des Lkw durch den Omnibus, scherte dieser nicht weit genug aus und touchierte den Lkw. Der Bus war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

+++ Diepholz - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++

Eine 26-jährge Polofahrerin befuhr gestern Abend die Flöthestraße in Richtung Flöthe-Kreisel. Dabei übersah sie eine bauliche Fahrbahntrennung, überfuhr diese und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Der Polo kam auf einer Hofeinfahrt zum Stehen. Aufgrund des Unfalls verletzte sich die 26-jährige leicht. An ihrem Polo entstand ein Sachsachen von circa 5000 Euro.

+++ Stuhr/Brinkum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person +++

Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gestern Abend gegen 18:30 Uhr die B6 in Richtung Bremen auf der äußerst rechten Fahrspur. Beim Fahrstreifenwechsel nach links übersah er den von hinten kommenden Mitsubishi, woraufhin es zu einer Kollision der Autos kam. Beide Fahrzeuge gerieten dabei in den Gegenverkehr und kollidieren mit einem, sich im Gegenverkehr befindlichen, Ford. Die 40-jährige Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zwei weitere Autos wurden durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 27000 Euro

+++ c Am Donnerstag, dem 26.01.17, zwischen 17 Uhr und 19 Uhr kam es in Bassum in der Sporthalle "Am Schützenplatz" zu einem Diebstahl. Während des Fußballtrainings betrat ein unbekannter Täter die unverschlossene Umkleidekabine und entwendete aus dem Rucksack eines 14-jährigen Bassumers das Smartphone der Marke Samsung Galaxy S7 im Wert von ca. 600 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Bassum unter Tel: 04241/802910 entgegen genommen.

+++ Syke - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Am Donnerstag, dem 26.01.17 um 10:05 Uhr fuhr eine 37-jährige Opel-Fahrerin(Syke) in der Straße "Am Lindhof" in Syke aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei den 80-jährigen, bevorrechtigten VW Golf-Fahrer(Syke), der in Richtung Stadtgebiet unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 1.800 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell