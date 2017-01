POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.01.2017

Diepholz (ots) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Unfallzeit: Mi, 25.01.2017, 09.40 Uhr - 11.50 Uhr Unfallort: 49356 Diepholz, Strothestr. 15 Unfallhergang: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befährt die Strothestraße und beschädigt den linken Kotflügel des auf dem Grünstreifen in Richtung Auf dem Esch parkenden Pkw BMW der Geschädigten. Anschließend entfernt sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/9710 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit Verletzten Unfallzeit: Mi, 25.01.2017, 15.37 Uhr Unfallort: 49406 Barnstorf, Moorweg/ Ecke Peperweg Unfallhergang: Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin befährt mit ihrem Pkw Hyndai Santa Fe den Moorweg in Rtg. Peperweg. Im Kreuzungsbereich übersieht sie den vorfahrtberechtigten von rechts kommenden Pkw VW Passat eines 61-Jährigen Fahrers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin wird dabei leicht verletzt. Der 61-jährihe Pkw-Fahrer wird schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 37500,- EUR.

Verkehrsunfall mit Verletzten Unfallzeit: Mi, 25.01.2017, 18.28 Uhr Unfallort: 49448 Quernheim, Schwatte Damm Unfallhergang: Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befährt mit iseinem Pkw Jaguar die Straße "Schwatte Damm" in Quernheim in Fahrtrichtung Brockum. Hier übersieht er die beiden am rechten Fahrbahnrand befindlichen Füßgänger (15 J,. und 21 J., beide männlich), welche sich in gleiche Richtung fortbewegen. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen Pkw und den beiden Fußgängern. Der 21-jährige Fußgänger wird leicht verletzt. Der 15-jährige Fußgänger verletzt sich hierdurch schwer. Beide Personen werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entsteht leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 ,- EUR. Der Pkw wird sichergestellt.

PK Syke

Brandmeldealarm in Einfamilienhaus Am Mi., 25.01.17 um 15:50 geriet in Twistringen in der Breitestraße in der Waschküche eines Einfamilienhauses ein Trockner in Brand. Alarmiert durch die Auslösung des Brandmelders konnte die Ortsfeuerwehr Twistringen rechtzeitig durch die Eigentümerin informiert und somit ein größerer Schaden vermieden werden. Vermutlich geriet der Trockner durch einen technischen Defekt in Brand. Schadenshöhe: ca. 600 Euro

Fahren unter Alkoholeinfluss Am Mi., 25.01.17 um 12:45 Uhr wurde ein 58-jähriger VW Passat-Fahrer(SY) in der Giesela-Wilgeroth-Straße in Syke durch Beamte der Syker Polizei kontrolliert. Den Verdacht, dass der Mann unter Alkohol stand, bestätigte ein Atemalkoholtest mit 2,05 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Mi., 25.01.17 um 07:45 Uhr kam es in Bassum in der Syker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige VW Caddy-Fahrerin(Asendorf) fuhr an der Kreuzung Lange Wand/Syker Straße in den Kreisel ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer 70-jährigen VW Golf-Fahrerin(BA), die sich bereits im Kreisel befand, und es kam zur Kollision. Sachschaden: ca. 3.000 Euro

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und Sachschaden Am Mi., 25.01.17 um 17:40 war eine 18-jährige VW Polo-Fahrerin(Schwarme), mit 16-jähriger Beifahrerin, in Schwarme auf der Hörstener Straße in Rtg. Uenzen unterwegs. Aufgrund eines toten Hasen, der mitten auf der Fahrbahn lag, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Weidezaun. Durch den Aufprall wurden beide Frauen leicht verletzt und nach der Erstversorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Schadenshöhe: ca. 500 Euro

Zeugen gesucht! Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Di., 24.01., 12:00 Uhr bis Mi., 25.01.17, 09:00 Uhr kam es in Syke auf dem Dora-Löwenstein-Ring(Wohngebiet Lerchenfeld) zu einer Verkehrsunfallflucht. Das auf dem Parkplatz abgestellte Wohnmobil der Marke Fiat Matrix, Farbe weiß, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Weyhe

Diebstahl aus Pkw Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es im Zeitraum Mittwoch, 15:30 bis 16:10 Uhr in der Kladdinger Straße in Stuhr. Unbekannte Täter schlugen die rechte Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz abgestellten Pkw Toyota ein und entwendeten eine Tasche sowie diverses Hundezubehör aus dem Kofferraum im Wert von insgesamt 300,- Euro.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss-Einfluss Ihm Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in Kirchweyhe am Mittwoch um 20:30 Uhr in der Straße Am Neddernfeld festgestellt, dass ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines VW Bora unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Blutprobe wurde dem Mann aus Kirchweyhe entnommen, die Weitefahrt untersagt.

PK Sulingen

- keine presserelevanten Meldungen -

