POL-DH: 2. Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 25.01.2017

Diepholz (ots) - PK Weyhe

Mehrere Unfallfluchten in Stuhr

Die erste Unfallflucht ereignete sich in einem Zeitrahmen von Montag, 23.01.2017, 16:30 bis Dienstag, 24.01.2017, 09:45 Uhr in Stuhr in der Kirchseelter Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten PKW Citroen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern, jedoch ist das Fahrzeug mit dem Kennzeichen bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.500,-.

Bei der zweiten Unfallflucht kam es zu einem Schaden in Höhe von 2.000,- Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 19.01.2017, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr in Brinkum-Nord in der Henleinstraße. Ein 46-jähriger parkte seinen PKW Opel ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Möbelhauses. Hier kollidierte der bisher unbekannte Verursacher mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken mit dem Opel und verließ den Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Dienstag, 24.01.2017 17:15 Unfallort 288216 Stuhr, OT Varrel , Varreler Landstraße Parkplatz Edeka Durch Zeugenaussagen konnte bei der dritten Unfallflucht ein Verursacher festgestellt werden. Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem PKW VW Passat rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Hierbei übersah sie den ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Golf und kollidiert mit diesem. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von 200,- Euro. Die Unfallbeteiligte entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen.

