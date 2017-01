POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 25.01.2017

Diepholz (ots) - PI Diepholz

1. Fahren unter Einfluss berauschender Mittel TZ: Di., 24.01.2017, 10.45 Uhr TO: 49356 Diepholz, Willenberg Im Rahmen der Streife wird ein 29-jähriger Mann aus Diepholz kontrolliert, der sich mit seinem Pkw Renault Laguna auf der Straße Willenberg befand. Die Beamten stellten fest, dass der Betroffene einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2.Einbruchsdiebstahl TZ: Mo,, 23./24.01.2017, 23.00-04.40 Uhr TO: 49406 Barnstzorf, Bremer Str.27, Classic-Tankstelle Bruns Unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich ein und stiegen von dort in den Verkaufsraum ein. Es wurden diverse Zigaretten und Hermes-Pakete entwendet. Zuvor wurde offensichtlich die Alarmanlage manipuliert und von der angrenzenden Waschhalle aus, mit Hilfe eines Stahlträgers versucht, ein Loch in die Wand zu stoßen. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt circa 1700 Euro. Täterhinweise bitte an die Polizei Diepholz unter 05441-971-0

PK Syke

Zeugen gesucht! Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien In der Zeit von Sa. 21.01.17, 16:00 Uhr - So. 22.01.17, 16:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter in Syke-Ristedt, Am Wasserwerk, die Reinwasserbehälter der Wasserwerke mit folgenden Graffiti-TAGS: ACAB, 787, Support + GZUZ. In der Zeit von Fr. 20.01.17, 14:00 Uhr - Mo. 23.01.17, 08:00 Uhr besprühten unbekannte Täter in Syke, Ferdinand-Salfer-Straße, die Rückseite des Mobilhauses des Städtischen Kindergartens mit schwarzer Farbe und mit folgenden TAGS: GZUZ, FreeLX, 187, 1, Kid ink und ACAB. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen zu diesen Vorfällen werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter Tel: 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Di. 24.01.17 um 14:00 Uhr kam es in Bassum in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige VW Polo-Fahrerin(Weyhe) wollte von der Marie-Hackfeld-Straße nach links in die Kirchstraße einbiegen und übersah dabei die bevorrechtigte 20-jährige Seat-Fahrerin(Harpstedt), die in Rtg. Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden Am Di. 24.01.17 um 19:50 Uhr kam in Bassum, Kastendiek (B 6) eine 28-jährige VW Polo-Fahrerin(BA) aus bisher ungeklärten Gründen in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie lenkte ihren Pkw wieder auf die Fahrbahn, geriet dort aber ins Schleudern und stieß dann links neben der Fahrbahn gegen eine Mauer. Daraufhin überschlug sich der PKW, die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Schadenshöhe: ca. 7.000 Euro

PK Sulingen und PK Weyhe



