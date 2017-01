POL-DH: --- Atemwegsreizungen bei Schülern in Bruchhausen-Vilsen - Diebstähle in Stuhr und Weyhe - Zwei Unfallfluchten in Stuhr aufgeklärt

Diepholz (ots) - Bruchhausen-Vilsen - Schüler klagen über Atemwegsreizung

Gegen 09.00 Uhr am heutigen Dienstag wurde der Hausmeister der Oberschule, Auf der Loge, in Bruchhausen-Vilsen auf eine ihm unbekannte Flüssigkeit im Toilettenbereich aufmerksam. Zeitgleich mit der Entdeckung meldete eine Lehrerin fünf verletzte Kinder, die über Atemwegsreizungen klagten. Von der Schule wurde ein Rettungswagen angefordert. Zwei Schüler wurden vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Kinder wurden von den Eltern abgeholt. Messungen der Feuerwehr im Toilettenbereich und in der Schule ergaben keinerlei Auffälligkeiten. Über die Herkunft der Flüssigkeit und den bzw. die Verursacher können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei, in Zusammenarbeit mit der Schule, laufen.

Stuhr - Diebstahl

In Brinkum, Am Bollmann, wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr Fahrzeugteile im Wert von 1.200,- Euro eines LKW entwendet. Unbekannte Täter demontieren die Stoßstange eines Firmenlastkraftwagen, der sich auf dem Firmengelände befand. An der Stoßstange befanden sich ausserdem ein Bullfänger aus Chrom und das vordere Kennzeichen.

Weyhe - Diebstahl aus Carport

In Sudweyhe, in der Straße Im Mühlengrund, kam es in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 10:30 Uhr zu einem Diebstahl von einem Privatgrundstück. Bislang unbekannte Täter entwendeten den im Carport abgestellten Aufsitzrasenmäher. Der Schaden beträgt 600,-Euro.

Stuhr - Zwei Unfallfluchten

Am Montag um 09:50 Uhr ereignete sich in Stuhr in der Stuhrer Landstraße auf den Parkplatz einer Praxis ein Unfall. Eine 41-jährige Bremerin fuhr mit ihrem Pkw Daimler auf den Parkplatz und beabsichtigte,neben dem ordnungsgemäß geparkten VW Golf vorwärts einzuparken. Aus Unachtsamkeit kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel. Die Verursacherin verließ den Unfallort, ohne auf sich aufmerksam zu machen und sich um den entstandenen Schaden, der sich auf 800,- Euro beläuft, zu kümmern.

Eine weitere Unfallflucht hat sich in der Proppstrasse in Stuhr am Montag um 12:45 zugetragen. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr rückwärts in eine Parklücke und beschädigte dabei einen PKW BMW einer 56-jährigen aus Stuhr. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne seine Personalien anzugeben. Der entstandene Schaden beträgt 1.500,- Euro.

Dank aufmerksamer Zeugen, konnten in beiden Fällen die Unfallflüchtigen ermittelt werden.

