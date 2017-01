POL-DH: --- Lemförde, Schlittschuhläufer brechen in Eis ein - Diebstahl uas Transporter in Stuhr - Unfälle in Syke und Stuhr

Diepholz (ots) - Wetschen - Trunkenheitsfahrt

In der Nacht zu Montag gegen 02.30 Uhr stoppten die Polizeibeamten aus Diepholz im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 27-Jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Der junge Mann war auf der Diepholzer Straße Richtung Diepholz unterwegs. Bei der näheren Kontrolle ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von über 1,9 Promille. Dem Fahrer wurde vom Arzt eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Lemförde - Schlittschuhläufer eingebrochen

Zwei Schlittschuhläufer im Alter von 46 und 51 Jahren sind am gestrigen Sonntag in die dünne Eisfläche am Dümmer eingebrochen. Gegen 16.00 Uhr wurden ihr Hilferufe gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Nachdem der Unglücksort gefunden war, konnten gegen 17.00 Uhr die beiden Männer geborgen werden. Da der Unglücksort zwischen Schilf und Gebüsch nicht einsehbar war, wurde die Rettung zudem erschwert. Beide Männer wurden mit starken Unterkühlungen in Krankenhäuser nach Osnabrück und Damme gebracht.

Syke - Unfall

Am Montag, 23.01.17 gegen 08:55 Uhr kam es in Syke, Ortsteil Barrien, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 76-jähriger VW Sharan-Fahrer befuhr die Barrier Straße in Richtung Krusenberg-Kreuzung und passierte eine Fahrbahnverengung. Abgelenkt durch (angeleinte) Hunde am Fahrbahnrand geriet er auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit der entgegenkommenden 26-jährigen Opel Corsa-Fahrerin. Beide Fahrzeugführer kamen mit dem Schrecken davon, die PKW jedoch waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gesamtschadenshöhe: ca. 8.000 Euro.

Stuhr - Diebstahl aus Transporter

In Stuhr in der Stuhrer Landstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes kam es zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 07:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Transporter. Unbekannte Täter schlugen ein Loch in die Scheibe der Hecktür. Mittels Durchgreifens wurde die Tür entriegelt. Aus dem Ford Transit wurden diverse Werkzeuge und Zubehör entwendet.

Stuhr - Unfall

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein Unbekannter mutmaßlich im Vorbeifahren eine parkenden Pkw Peugeot und beschädigte diesen. Der Unfallort liegt in der Pappelstraße vor der Zuwegung zu den Reihenhäusern Nr. 16-22. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person oder der Art seiner Beteiligung zu machen. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/8066-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell