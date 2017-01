POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz (ots) - Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz für den 21./22.01.2017

Verkehrsunfall mit verletzten Personen in Diepholz

Am 21.01.2017, gegen 18.06, befuhr eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Lohne in Diepholz die Mollerstraße in Richtung Steinfeld. Ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Diepholz befuhr die o.a. Straße in umgekehrte Richtung.

An der C.-Schwarze-Straße übersah der junge Autofahrer beim Linksabbiegen den anderen PKW und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurden zwei Personen verletzt und es entstandt ein Sachschaden in Höhe von 6.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Sulingen

Am Samstag Nachmittag hat ein Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße vor der Spielothek einen geparkten PKW angefahren. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen grau-gelben VW Tiguan. Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

Verlorene Ladung in Sulingen

Bereits am Freitag Nachmittag, hatte ein Verkehrsteilnehmer 2 Pakete lila farbene Dämmplatten auf der B214 zwischen Sulingen Ost und Sulingen Mitte verloren. Ein PKW-Führer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der verlorenen Ladung. Es entstand Sachschaden am PKW. Die Dämmplatten waren beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490 zu melden.

Taschendiebstahl

Am Sonntag, dem 22.01.2017, gegen 00:10 Uhr, ereignete sich in 28857 Syke, Hauptstraße, in einem dortigen Hotel ein Taschendiebstahl. Der männliche Täter tanzte das Opfer von hinten an und entwendete dabei die Geldbörse aus dessen Jackentasche. Der Täter wird beschrieben als 17-20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, unrasiert und mit südländischer Herkunft. Er hat gebrochenes Deutsch gesprochen und war mit einer blauen Jeans und einer grauen Trainingsjacke mit schwarzen Streifen bekleidet gewesen. Bei der Tat wurde Diebesgut im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Syke unter Tel.: 04242-9690.

Diebstahl von Langwaffen

In dem Zeitraum von Montag, 02.01.2017, 22:00 Uhr, bis Samstag, 21.01.2017, 06:30 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in 27239 Twistringen, Auf dem Ornst, zwei Langwaffen aus einem unverschlossenen Gartenschuppen von einem Privatgrundstück. Bei der Tat wurde Diebesgut im Wert von ca. 225 EUR entwendet. Hinweise zum Täter/ zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Syke unter Tel.: 04242-9690.

PK Weyhe hat keine Pressemeldungen.

Brinkhus, Polizeihauptkommissar

