POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 21.01.2017

Diepholz (ots) - PK Syke

Am 20.01.2017, in dem Zeitraum von 15:00 - 20:35 Uhr, ereignete sich in 27211 Bassum, Industriestraße, ein Einbruchdiebstahl aus einem geparkten Pkw der Marke BMW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte eine Seitenscheibe des Pkw, um so ins Innere zu gelangen. Aus dem Armaturenbrett wurden anschließend diverse Instrumente und das Lenkrad fachmännisch ausgebaut. Des Weiteren wurden noch alle vier Reifen samt Felgen entwendet. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 3.900,00 Euro. Hinweise zum Täter/ zu den Tätern liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Syke unter Tel.: 04242-9690.

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 19.01.2017 19:00 Uhr bis Freitag, den 20.01.2017 08:50 Uhr, ereignete sich in 27211 Bassum-Neubruchhausen, Im Lerchenfeld, ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Zuvor beschädigte er mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Seat. Die Beifahrertür des geparkten Seat wurde hierdurch nicht unerheblich beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher setzte anschließend mit seinem Fahrzeug die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.500,00 Euro. Hinweise zum Verursacher und zu seinem Fahrzeug liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Syke unter Tel.: 04242-9690.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit Sachschaden Ort: 27232 Sulingen B 214 / B 61 ('Sulingen-Mitte') Zeit: Fr., 20.01.2017, geg. 10:50 Uhr Ein Fahrzeugführer (Sattelzug) aus dem Landkreis Osnabrück sowie ein Fahrzeugführer (Pkw) aus Delmenhorst befuhren in Höhe 'Sulingen-Mitte' hintereinander den Zubringer von der B 214 zur B 61. Dort wollten beide dann nach rechts auf die B 61 in Fahrtrichtung Minden abbiegen. Als der vorausfahrende Sattelzug verkehrsbedingt zum An- halten gebracht werden musste, fuhr der Pkw-Fahrer auf. Hierbei entstand beträchtlicher Sachschaden; Personen wurden nicht verletzt.

Trunkenheit im Straßenverkehr Ort: 27232 Sulingen, Nienburger Straße Zeit: Sa., 21.01.2017, geg. 05:30 Uhr Im Zuge von polizeilichen Ermittlungen auf dem Parkplatz einer ortsansässigen Diskothek wurde bekannt, dass dort ein 19-jähriger aus Weyhe mit einem Motorroller umher- gefahren war, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahr- erlaubnis zu sein. Ferner stand diese Person unter Alkohol- einfluss. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst.

PK Weyhe

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind Freitag, 20.01., 07:30 Uhr 28816 Stuhr-Brinkum, Bassumer Straße Eine 56jährige Stuhrerin beabsichtigte mit ihrem Pkw Ford von der Bassumer Straße, in die Jupiterstraße, abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 13jährigen Radfahrer, der seinerseits den Radweg der Bassumer Straße befuhr, und fuhr diesen an. Der 13jährige Junge verletzte sich hierdurch leicht und musste zunächst einem Bremer Krankenhaus zugeführt werden.

PI Diepholz

