POL-DH: Nachtrag zu Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.01.2017

Fahren unter Alkoholeinfluss Am Donnerstag um 22:30 wurde im Rahmen der Streife ein 19-jähriger Mann aus Stuhr kontrolliert, der sich mit seinem BMW auf der Delmenhorster Straße in Groß Mackenstedt befand. Die Beamten stellten fest, der Betroffene führte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluß eines berauschenden Mittels stand. An der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Weitere Drogen wurden bei Beifahrerin gefunden.

Abkommen von Fahrbahn nach links Mi., 18.01.2017 13:50 Zollstraße, Stuhr/einige hundert Meter von der Wildeshauser Straße entfernt Nach einer Unfallflucht in Bassum verursachte ein 53-jähriger Twistringer mit seinem PKW Mercedes in der Zollstraße in Stuhr einen weiteren Unfall. Der Fahrzeugführer kam auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, drehte sich um die eigeneAchse und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite mit einem am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Am Pkw, dem Baum und dem Seitenstreifen entstand Sachschaden in Höhe von 5.100,- Euro.

