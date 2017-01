POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.01.2017

Diepholz (ots) - Pk Syke

Einbruch in Lagerraum In der Zeit von Mi. 18.01.17, 22:00 Uhr - Do. 19.01.17, 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter in Syke in der Hauptstraße die Tür eines Wirtschaftsgebäudes auf, um von dort aus nach massiver Beschädigung einer weiteren Tür in einen Lagerraum zu gelangen. Das Vorhaben funktionierte, in das Lager wurde eingedrungen, jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Do. 19.01.17 um 13:10 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Nienburger Straße in Syke. Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin(Achim), aus Rtg. Mühlendamm kommend, wollte nach rechts in die Ernst-Boden-Straße abbiegen und hielt an, um bevorrechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen. Der nachfolgende 54-jährige BMW-Fahrer(SY) reagierte zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro

PK Sulingen

1. Diebstahl aus Pkw Tatort: Suingen, Friedrich-Tietjen-Str. Tatzeit: Mi./Do.18./19.1.2017, 17.00 - 07.30 Uhr Unbekannte Täter entwendeten aus einem auf einem Stellplatz neben einem Reihenhaus unverschlossen geparkten Pkw Honda ein Navigationsgerät "Tomtom" sowie eine Mappe mit Fahrzeugpapieren. Schaden: ca. 150,- Euro.

2. Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt Tatort: Mellinghausen, Dorfstr. Tatzeit: Mi./Do.18./19.1.2017, 18.30 - 07.30 Uhr (vmtl. gg. 02.45 Uhr) Unbekannte Täter versuchten vergeblich, das Türschloß einer Eingangstür zum Einkaufsmarkt gewaltsam zu öffnen. Ferner durchtrennten die Täter das Kabel zu eines Scheinwerfers. Es blieb bei Sachschaden.

PI Diepholz und PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell