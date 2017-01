POL-DH: +++ Wagenfeld - Diebstahl +++ Einbruch in Eisdiele ++ Diepholz - 26-jähriger behindert Baumfällarbeiten +++ Bruchhausen-Vilsen - Versuchter Einbruch in eine Ausstellungshalle +++

Diepholz (ots) - +++ Wagenfeld - Diebstahl +++

Am Mittwochnachmittag bauten bislang unbekannte Täter aus dem im Umbau befindlichen Heizungsraum eines Hauses in der Straße " Im Strange" zunächst eine Tür aus und entwendeten diese, die Heizungsanlage und eine Mischmaschine. Aus dem im Umbau befindlichen Wohnraum wurden zwei Fenster und eine Motorsäge gestohlen.

+++ Diepholz - Einbruch in Eisdiele ++

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr bis Mittwoch, 15:45 Uhr die Tür des Hintereingangs einer Eisdiele in der Langen Straße auf und entwendeten aus dem Kassenbereich ein Kassen-Tablet. Im ersten Obergeschoss wurden weitere Räumlichkeiten durchsucht und technische Geräte sowie etwas Bargeld entwendet.

+++ Diepholz - 26-jähriger behindert Baumfällarbeiten +++

Ein 26-jähriger Mann aus Diepholz kletterte Mittwochnachmittag in der Stauffenbergstraße auf einen kleinen Baum, um Baumfällarbeiten des Bauhofes auf einem städtischen Grundstück zu verhindern. Zuvor wollte er die Bauarbeiter an ihrer Arbeit hindern, in dem er versuchte, diesen die Kettensägen abzunehmen. Die Polizei und die Feuerwehr wollten den 26-jährigen aus dem Baum holen, was aufgrund der Höhe des Baumes jedoch misslang. Die Baumfällarbeiten wurden vorläufig eingestellt

+++ Bruchhausen-Vilsen - Versuchter Einbruch in eine Ausstellungshalle +++

In dem Zeitraum vom 14.01.17, 18 Uhr bis zum 16.01.17, 08 Uhr versuchten unbekannte Täter in Bruchhausen-Vilsen in der Syker Straße die Eingangstür zu einer Gartengeräte-Ausstellungshalle aufzuhebeln. Als dies misslang, traten sie den Rückzug an, hinterließen aber einen Sachschaden von circa 500 Euro.

+++ Syke - Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am Donnerstag, gegen 1 Uhr wurde in Syke in der Straße "In der Moorheide" im Rahmen einer Streifenfahrt ein 36-jähriger BMW-Fahrer(Syke)angehalten und kontrolliert. Den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, bestätigte ein Atemalkoholtest mit 0,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++ Twistringen - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Am Mittwoch gegen 13:30 Uhr kam es in Twistringen, Ortsteil Heiligenloh, auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Dacia-Fahrerin(Twistringen) war in Richtung Natenstedt unterwegs, fuhr dann nach rechts in die Einmündung Parkstraße und wendete danach auf der Hauptstraße. Hierbei achtete sie nicht auf den nachfolgenden 34-jährigen Ford-Fahrer(Sulingen), sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.Die Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden beträgt circa 8.000 Euro.

+++ Bassum - Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++

Am Mittwoch um 13:05 Uhr kam es in Bassum, Ortsteil Nordwohlde, auf derBundesstraße 51 zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, ein 53-jähriger Daimler-Fahrer(Twistringen) war in Richtung Bremen unterwegs und überholte trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne. Dadurch zwang er den entgegenkommenden 47-jährigen VW Caddy-Fahrer(Kirchlinteln) zu einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver, was dazu führte, dass die ihm nachfolgende 20-jährige Ford-Fahrerin(Bassum) ebenfalls stark abbremsen musste, aber eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, konnte aber aufgrund aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten, ermittelt werden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Unfallfahrer kurze Zeit später im Bereich Stuhr verunfallte. Zeugen, dem die Fahrweise des silberfarbene Daimler Benz Kombi in der Zeit zwischen 12:45-14:00 Uhr aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum unter 04241/802910 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden beträgt circa ca. 4.500 Euro

+++ Melchiorshausen - Diebstahl von Kupferrohren +++

In der Margarete-Steiff-Straße in Melchiorshausen kam es in einem Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr bis Dienstag, 07 Uhr zu einem Diebstahl von Kupferrohren. Die auf einer Baustelle befindlichen Rohre wurden nach dem Aufbrechen der Eingangstüren abmontiert beziehungsweise gewaltsam herausgebrochen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

++++ Heiligenrode - Verkehrsunfall +++

Zu einer Unfallflucht kam es in Heiligenrode in der Straße Am Fuchsberg.Im Zeitraum von Dienstag, 19 Uhr bis Mittwoch, 08:25 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich aufgrund von Eisglätte beim Abbiegen nach links geradeaus in einen Gartenzaun. Er verursachte einen Sachschaden. Nach dem Verkehrsunfall entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Weyhe unter der 0421/80660 entgegen.

+++ Dreye - Zusammenstoß auf der Südumgehung Dreye +++

Eine Kollision und ein Sachschaden an zwei Autos in Höhe von circa 2.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Südumgehung Dreye, der sich am Mittwoch um 19:00 Uhr zutrug. Ein 75-jähriger Bremer beabsichtigte mit seinem Toyota von der Industriestraße auf die Südumgehung Dreye einzubiegen. Während er den Beschleunigungsstreifen befuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mazda eines 52-jährigen Weyhers, welcher sich auf der rechten Geradeausspur der Südumgehung befand.

