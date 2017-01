POL-DH: +++ Stuhr - Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger +++ Groß Mackenstedt - Straßensperrung aufgrund Verkehrsunfall +++ Syke - Einbruch in Wohnung +++

Diepholz (ots) - +++ Stuhr - Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger +++

Am Dienstag um 16:42 Uhr wurde ein 4-jähriges Kind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Stuhrer Landstraße in Stuhr leicht verletzt. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Auto im stockenden Verkehr die Stuhrer Landstraße in Fahrtrichtung Brinkum. Plötzlich wechselte das Kind zu Fuß die Fahrbahn und kollidiert frontal mit dem Auto.

+++ Groß Mackenstedt - Straßensperrung aufgrund Verkehrsunfall +++

Zu einer kurzzeitigen Sperrung der 322 kam es am Dienstag von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Im Kreuzungsbereich Delmenhorster Straße/Moordeicher Landstraße kam ein LKW auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Aufgrund einer nicht sachgemäßen Ladungssicherung verlor der 32-jährige rumänische Fahrzeugführer die Kontrolle über den Truck, als er von der Moordeicher Landstraße auf die Delmenhorster Straße einbiegen wollte. Die Fahrbahn wurde für die Zeit der Reparaturmaßnahmen des LKW abgesichert. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

+++ Syke/Barrien - Versuchter Einbruch in Backstube +++

Am Dienstag,17.01.17, zwischen 20 Uhr und Mitternacht versuchten unbekannte Täter in Barrien in der Sudweyher Straße mit massiver Gewalt die Eingangstür einer Backstube zu öffnen. Das Vorhaben misslang, dennoch hinterließen sie einen Schaden von 2000 Euro.

+++ Syke - Einbruch in Wohnung +++

Am Dienstag, 17.01.17, in der Zeit von 10:05-14:20 Uhr, wurde in Syke in der Berliner Straße durch einen unbekannten Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Der Täter überwand die Balkonbrüstung, beschädigte massiv die Balkontür und gelangte danach in die Wohnung. Hier durchsuchte er sämtliche Räume und entwendete einen Laptop der Marke Toshiba und einen Fernseher der Marke Grundig. Sachschaden: circa 500 Euro

+++ Bassum - Verkehrsunfall mit Sachschaden +++

Am Dienstag, 17.01.17 um 15:10 Uhr kam es in Bassum in der Einmündung L 776, -Ortsumgehung Süd-, zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von circa 4.000 Euro. Die Beteiligten, ein 55-jähriger LKW-Fahrer(Bassum) und ein 58-jähriger VW Passat-Fahrer(Bassum) standen in dieser Reihenfolge an der Einmündung und wollten auf die B 51 einbiegen. Der LKW-Fahrer fuhr an, bremste aber wieder ab und der nachfolgende VW-Fahrer fuhr aufgrund geringen Sicherheitsabstandes auf den LKW auf. Die Beteiligten blieben unverletzt.

_________________________

Diepholz und Sulingen keine presserelevanten Meldungen

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell