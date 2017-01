POL-DH: +++ Diepholz - Fund von 1,5 kg Marihuana und Amphetaminen +++ Sulingen - Sachbeschädigung +++ Sulingen - dreister Dieb +++

Diepholz (ots) - +++ Diepholz - Fund von 1,5 kg Marihuana und Amphetaminen +++

Zu einem Drogenfund kam es am 08.01. in Diepholz. Ermittler dursuchten nach einem Hinweis die Wohnung eines 36-jährigen Mannes aus Diepholz nach möglichen Drogen. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden auch Drogenspürhunde eingesetzt. Insgesamt konnten 1,5 kg Marihuana, Amphetamine und diverse Gegenstände, die auf den Anbau und Handel mit Drogen schließen lassen, gefunden werden. Gegen den 36-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Drogen wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

+++ Sulingen - Sachbeschädigung +++

Unbekannte Täter warfen in der Zeit von Freitag, 17 Uhr bis Montag, 06:30 Uhr Steine gegen die Scheibe einer Außentür des Kindergartens Ratz und Rübe im Promenadenweg. Durch den Steinwurf wurde die Glasscheibe beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Hinweise bitte an das PK Sulingen unter 04271/949-0.

+++ Sulingen - dreister Dieb +++

Ein bisher unbekannter Täter wollte am Montag gegen 15 Uhr zwei Bohrmaschinen samt Werkzeugkoffer aus einem Baumarkt im Hasseler Weg entwenden. Er nahm zwei Koffer mit den Bohrmaschinen aus dem Regal und begab sich auf das Freigelände. Hier wollte er die beiden Koffer unter einem Tor durchschieben. Da der Täter sich bei der Tatausführungen sg vom Personal beobachtet fühlte, beendete er die Tatausführung. Die zwei Koffer samt den Bohrmaschinen blieben vor Ort zurück.

Der Täter begab sich im Anschluss zu einem Fahrrad, dass er im Einmündungsbereich Hasseler Weg / Gildeweg abgestellt hatte. Danach fuhr der Täter über den Gildeweg in Richtung Kantstraße davon.

Nach Zeugenangaben trug der Täter während seiner Flucht einen grünen Koffer unter seinem rechten Arm. Möglicherweise handelte es sich bei dem grünen Koffer doch um Diebesgut aus dem Baumarkt. Dies ist jedoch zurzeit ungeklärt.

Beschreibung des Täters:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - südländisches Aussehen - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - trug einen grünen Werkzeugkoffer

Vom Fahrrad liegt keine Beschreibung vor.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter bzw. seinem Fluchtweg geben können, werden gebeten, sich mit dem PK Sulingen unter 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

+++ Stuhr - Einbruch in ein Wohnhaus +++

In Stuhr in der Mainstraße kam es in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Montag, 13 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, indem sie die Haustür mit einem unbekannten Gegenstand öffneten. Im Haus durchsuchten die Eindringlinge diverse Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Durch die Eingangstür verließen die Täter das Wohnhaus. Der entstandene Schaden beträgt circa 1.500 Euro.

+++ Groß Mackenstedt - Zusammenstoß zwischen LKW und Auto +++

In Groß Mackenstedt in der Delmenhorster Straße ereignete sich am Montag um 12 Uhr eine Kollision zwischen einem LKW und einem Auto. Eine 35-jährige befuhr die B322 in Richtung Groß Mackenstedt. In Höhe der Autobahnauffahrt zur A1 bremste der vor ihr befindliche Lkw verkehrsbedingt ab. Die 35-jährige Opel-Fahrerin bremste ebenfalls, vermutete jedoch, dass der 59-jährige LKW-Fahrer anfährt und nahm Geschwindigkeit auf. Der LKW hielt jedoch, sodass die 35-jährige auf den Lkw auffuhr. Die Fahrerin sowie die drei im Opel befindlichen Kinder wurden leicht verletzt. Der entstandene Schaden beträgt circa 5000,- Euro.

+++ Syke - Verkehrsunfallflucht +++

Am Montag, dem 16.01.17 zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Syke auf dem "Famila-Parkplatz" einen parkenden weißen BMW 116 D an der hinteren rechten Stoßstange und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW konnte durch die Polizei roter Fremdlack festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 700 Euro. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell