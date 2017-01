POL-DH: +++ Drebber - Bäume durch unbekannte Personen gefällt +++Bahrenborstel - Bargeld aus Tresor geklaut +++ Neuenkirchen - Brand einer Abfalltonne +++ Kirchdorf - Unfall auf winterglatter Fahrbahn ++++

Diepholz (ots) - +++ Drebber - Bäume durch unbekannte Personen gefällt +++

Im Bereich des Drebber Moores (Am Moorkanal) wurden am Sonntag in der Zeit von 05 Uhr bis 16: 30 Uhr an zwei unterschiedlichen Stellen jeweils ein Baum mit einer Motorkettensäge gefällt. Die Zielrichtung der Baumfällarbeiten ist der Polizei bislang noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass das Holz später entwendet oder durch das Absägen ein Hindernis für den Straßenverkehr bereitet werden sollte. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Tatzeitraum eingrenzen oder Hinweise zu Personen und Fahrzeugen mit eventuellem Tatbezug geben können, diese an die Polizei Diepholz unter 05441/9710 weiterzuleiten.

+++ Bahrenborstel - Bargeld aus Tresor geklaut +++

Bisher unbekannte Täter drangen Sonntagnacht zwischen 2 Uhr und 5 Uhr in das Geschäftshaus einer Bäckerei in der Alten Dorfstraße ein und entwendeten vier Geldbomben mit mehreren tausend Euro Bargeld aus dem Tresorraum.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

+++ Neuenkirchen - Brand einer Abfalltonne +++

Der Inhalt einer Abfalltonne entzündete sich am Sonntagabend in der Gartenstraße und setzte diese in Brand. Die Flammen griffen anschließend auf eine zweite Abfalltonne sowie einen Sichtschutzzaun über. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor er sich auf ein Gebäude ausweiten konnte.

+++ Diepholz - Glätteunfall mit anschließender Flucht +++

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Sonntag gegen 04:45 Uhr die Steinstraße in Richtung Lüderstraße. In der Rechtskurve verlor dieser vermutlich aufgrund nicht der Witterung angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen VW Up und kam nach rechts von der Straße ab, wo er im Einmündungsbereich zum Parkweg gegen einen Laternenmast prallte. Infolge des Unfalls entstand ein Sachschaden am Mast sowie am Auto. Im Anschluss entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Eine aufmerksame Anwohnerin konnte den Unfall beobachten und der Polizei das Kennzeichen des VW Ups mitteilen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Kirchdorf - Unfall auf winterglatter Fahrbahn ++++

Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor am Sonntagmittag ein 73-jährger Zafira-Fahrer aus Sulingen die Kontrolle über sein Auto. Er befuhr die Kuppendorfer Straße in Richtung Kuppendorf. Bevor er die Kontrolle über seinen Zafira verlor, musste er aufgrund von Gegenverkehr an den rechten Fahrbahnrand fahren. Aufgrund der rutschigen Fahrbahn kam er beim Einordnen auf die Straße nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Seine 72-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Zafira war nicht mehr fahrbereit.

+++ Brinkum - Einbruch in Wohnhaus +++

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Gorch-Fock-Straße in Brinkum kam es am Sonntag zwischen 17 Uhr bis 17 Uhr zu einem Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Unbekannte Täter hebelten das Fenster des Wintergartens auf. Nachdem es den Tätern misslang, die Glastür zum Wohnhaus aufzuhebeln, wurde eine Fensterscheibe eingeschmissen. Die Täter entfernten sich jedoch vom Einbruchort ohne in das Wohnhaus einzudringen.

Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

+++ Weyhe - Zusammenstoß zwischen zwei Autos +++

Zu einem Unfall mit einer Leichtverletzten und einem Schaden von 9.500 Euro kam es am Sonntag um 14:20 Uhr in der Syker Straße in Weyhe. Ein 32-jähriger aus Edewecht missachtete mit seinem Skoda das Rotlicht und stieß mit einem von links kommenden bevorrechtigten 57-jährigen Weyher in einem VW Touran zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Beifahrerin in dem Touran wurde in ein Krankenhaus verbracht.

+++ Holzhausen - Unfallflucht +++

Ein 19-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde befuhr am Freitag gegen 07:30 Uhr mit einem VW Golf die L 349 in Richtung Bahrenborstel. In einer Kurve kam ihm auf der schneeglatter Fahrbahn ein Auto entgegen, der auf die Gegenfahrspur geriet. Der VW-Fahrer wich nach rechts aus und kam von der Fahrbahn ab. Auf dem Seitenstreifen kam der VW Golf auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Am VW entstand Sachschaden. Der 19-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entgegenkommende Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne anzuhalten. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich möglicherweise um ein blaues oder schwarzes Fahrzeug, evtl. VW Golf, gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter 04271/9490 entgegen.

+++ Twistringen - Fahren unter Alkoholeinfluss +++

Am 15.01.17 gegen 04:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger VW Lupo-Fahrer(Bulgarien) in Twistringen die Köbbinghäuser Straße(L341) in Richtung Harpstedt. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der winterglatten Fahrbahn ab. Er hatte Glück und wurde nicht verletzt, auch am PKW konnten nach der Bergung aus dem Graben keinerlei Beschädigungen festgestellt werden. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Verunfallte unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,49 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

+++ Bassum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin +++

Am 15.01.17 um 17:18 Uhr befuhr eine 23-jährige Renault Twingo-Fahrerin(Bassum) die Syker Straße in Bassum und übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr "Lange Wand/In der Hollbinde" eine 44-jährige Fußgängerin(Bassum), die sich auf dem Fußgängerüberweg der Syker Straße befand. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem rechten Oberarm der Passantin. Die Twingo-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien anzugeben und sich um die Fußgängerin zu kümmern. Aufgrund aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten, konnte die Unfallverursacherin schnell ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++ Twistringen - Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht +++

Am 03.01.2017 kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bremer Straße 16. Auf dem Parkplatz neben der Rossmann-Filiale kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem silbernen Ford-Kombi und einem bislang unbekannten Auto. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Auto vermutlich um ein dunkles Auto handelt. Die Polizei sucht nun den Halter eines dunklen Autos, welcher die Formen eines Geländewagens (vermutlich ein Audi-Q) aufweist und zu dem oben angegebenen Zeitraum auf dem Parkplatz der neben der Rossmann-Filiale parkte. Der Halter wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung bei der Polizei in Syke unter 04242/9690 zu melden.

